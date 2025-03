Bucci, Genova si candida a ospitare gigafactory europea dell'IA

"Genova ha tutte le carte in regola per ospitare una delle quattro gigafactory europee dedicate all'intelligenza artificiale". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci alla firma del protocollo d'intesa nazionale pubblico-privato per riconoscere il ruolo di Genova come 'Capitale del super calcolo', città pioniera e leader nei computer ad alte prestazioni. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Tecnologica Alessio Butti e il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi.

"Abbiamo una filiera completa composta da Università, centri di ricerca d'eccellenza come l'Iit, aziende specializzate e una solida base infrastrutturale già pronta ad accogliere la sfida - evidenzia Bucci -. Siamo pronti a fare grandi passi avanti, con importanti ricadute occupazionali e strategiche. A differenza di altri settori, una gigafactory occupa spazi ridotti ma richiede molta energia: perciò stiamo valutando con attenzione dove collocarla, l'area non è ancora stata decisa ma, in ogni caso, Genova si candida con forza".

"La città è già oggi la capitale del dato e del supercalcolo, grazie alla rete di cavi sottomarini che la collega a oltre 5 miliardi di persone nel mondo e a una tradizione lunga oltre 40 anni nello sviluppo software - ricorda il presidente della Regione Liguria -. Siamo connessi con il mondo e pronti ad accogliere il futuro. Tra i punti di forza della candidatura ligure c'è l'impegno già in corso sull'intelligenza artificiale applicata alla mobilità e alla medicina personalizzata: abbiamo avviato un progetto pilota per la digitalizzazione completa del traffico urbano, che potrà essere replicato in tutta Italia, e oggi firmiamo l'accordo per lo sviluppo della medicina computazionale, con l'obiettivo di realizzare un nuovo ospedale agli Erzelli".



