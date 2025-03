Bucci, entro 2025 la gara per ospedale hi-tech a Genova Erzelli

"Firmiamo l'accordo per lo sviluppo della medicina computazionale a Genova con l'obiettivo di realizzare un nuovo ospedale agli Erzelli, sarà un centro Irccs specializzato in terapie personalizzate, un altro tassello fondamentale della nostra strategia di crescita, entro fine anno potremmo avere la gara a evidenza pubblica per costruirlo". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine della firma del protocollo d'intesa nazionale pubblico-privato per riconoscere il ruolo di Genova come 'Capitale del super calcolo', città pioniera e leader nei computer ad alte prestazioni. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Tecnologica Alessio Butti e il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi.

"Gli ingredienti ci sono tutti, e questa è l'unicità di Genova, ma tutto ciò non bastava: occorreva amalgamarli, e noi lo abbiamo fatto con questo accordo, in un ecosistema che comprendesse tutti gli aspetti scientifici, digitali e tecnologici senza dimenticarsi del trasferimento industriale - commenta il direttore generale di Liguria Digitale e commissario per l'innovazione e la transizione digitale della Regione Liguria Enrico Castanini -. La nascita del futuro centro di medicina computazionale e tecnologica che avrà sede nel costituendo ospedale degli Erzelli darà un ulteriore step. Il protocollo d'intesa vuole essere la risposta a questa sfida: con la firma di oggi cominciamo con la ricerca biomedica, ma per diventare capitale del dato bisogna applicare il supercalcolo anche ad altre tematiche, non solo alla ricerca ma anche per esempio all'IA".

A margine della firma del protocollo d'intesa è emerso che il numero dei posti letto previsti nel nuovo ospedale agli Erzelli è passato dai 572 del progetto precedente agli attuali 300-350 circa per dare più spazio alla ricerca che all'ospedalizzazione.





