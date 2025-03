Arpal, Elisabetta Trovatore nominata direttore generale

È Elisabetta Trovatore, 56 anni, il nuovo Direttore generale di Arpal, l'Agenzia regionale per l'ambiente ligure. La nomina è stata approvata in Giunta su proposta degli assessori alla Protezione Civile e Difesa del Suolo, Giacomo Raul Giampedrone e alla Sanità Massimo Nicolò.

Laureata in Fisica e dirigente pubblico dal 2002, è stata responsabile del Centro Funzionale meteo-idrologico della Regione Liguria, dell'Unità Operativa Qualità dell'aria e, dopo un periodo di lavoro negli Stati Uniti, vicedirettore del dipartimento Ambiente della Regione Liguria. È stata direttrice scientifica di Arpal dal 2023 al 2024, quando il primo aprile ha assunto l'incarico di Commissario straordinario.

"Siamo convinti che con il neo direttore, cui rivolgiamo il nostro in bocca al lupo per l'importante incarico, proseguirà la stretta e proficua collaborazione già consolidata nei diversi ruoli che ha ricoperto all'interno dell'Agenzia - hanno detto Giampedrone e Nicolò -. Nell'ultimo decennio Arpal è cresciuta ed è stata potenziata in modo molto significativo, non solo in relazione al lavoro svolto a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, ma soprattutto nell'ambito del sistema di Protezione civile della Liguria riconosciuto unanimemente come un modello di eccellenza a livello nazionale. Arpal fornisce quindi un servizio fondamentale ai cittadini 365 giorni l'anno, non solo durante le allerte meteo".



