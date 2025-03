Toscano, c'è chi vuole censurare libro su Putin a Spezia

"Il libro di Putin 'Le vere cause del conflitto russo-ucraino', edito da Visione TV, continua a far discutere le forze politiche di sistema che vorrebbero censurarlo". Lo sostiene Francesco Toscano, direttore di Visione TV e candidato sindaco a Genova con Democrazia Sovrana Popolare.

"È successo recentemente alla Spezia, con le esternazioni del deputato di Azione Fabrizio Benzoni, secondo il quale la presentazione del libro, prevista per sabato 29 nella biblioteca civica Beghi, dovrebbe essere impedita in quanto si tratterebbe di propaganda filo-russa. Alla faccia della libertà di informazione" ha detto il leader di Dsp e candidato sindaco di Genova. "Spiace per Benzoni - conclude Toscano - ma la presentazione alla Spezia si svolgerà regolarmente, come pure quella prevista venerdì 28 al Circolo Autorità Portuale di Genova. Invito il deputato Benzoni a partecipare a entrambi gli eventi: sarà l'occasione per fare chiarezza. Aspettiamo Benzoni e non vediamo l'ora di potergli dare la parola".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA