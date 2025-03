Salis, Bucci non si presenta in commissione è peggiore risposta

"Se non ti presenti alla commissione regionale sulla diga e sei anche commissario, credo che le battutine su quelli che scappano non le puoi più fare".

Silvia Salis, candidata del centrosinistra alle Comunali a Genova, commenta così, a margine dell'apertura della rassegna 'La storia in piazza' a Palazzo Ducale, la decisione del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci di non presentarsi alla commissione sulla grande opera. Commissione alla quale, ha stigmatizzato il Pd, non ha presenziato neppure l'Autorità portuale. "È molto negativo non presentarsi quando ti sono chieste risposte sui ritardi sull'opera più grande del Pnrr, l'opera che deve cambiare il volto del porto e quindi il volto anche di questa città - afferma Salis -. Chiaramente questo suscita tante perplessità e credo che non presentarsi sia la risposta peggiore".

La candidata del centrosinistra torna poi a riferirsi all'episodio dell'incontro-scontro all'aeroporto di Genova. In quell'occasione Bucci aveva accusato Salis di "scappare".

"Quando si fanno anche con toni bullistici delle battute sugli altri che si dice che scappino - ricorda lei - e io tra l'altro sono una che non solo non scappo ma vado avanti sulle questioni che affronto, bene, quando poi non ti presenti e sei anche commissario io credo che le battutine su quelli che scappano non le puoi più fare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA