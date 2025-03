Overtourism, Bucci 'progetto per favorire affitti lunghi'

A margine del convegno sul decreto 'Salva Casa' nella Sala Quadrivium di Genova, il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, ha annunciato un progetto regionale per incentivare gli affitti a lungo termine e sostenere i proprietari di immobili che oggi preferiscono optare per gli affitti brevi, con conseguenze sul mercato immobiliare per chi è in cerca di casa. "Dobbiamo aiutare le coppie a trovare l'affitto mettendo delle garanzie - ha detto Bucci - infatti stiamo lavorando a un progetto specifico che consente di dare garanzie al proprietario per fare in modo che ci possano essere anche affitti lunghi". Bucci ha parlato di "un progetto che possa dare maggiore facilità al proprietario di approcciare il discorso dell'affitto lungo anziché il b&b. Il discorso delle garanzie è importante, è uno dei freni principali per i proprietari. E, quindi, stiamo lavorando a un sistema, a un fondo rotativo".



