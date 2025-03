Genova Ottocento, 'Gli eredi dei Macchiaioli' in mostra

È un filo rosso che parte dalla luce quello della mostra: 'Gli Eredi dei Macchiaioli. Da Silvestro Lega a Plinio Nomellini', in programma a Palazzo della Meridiana, a Genova, dal 28 Marzo al 13 Luglio 2025. Un percorso composto da 50 opere, molte di collezione privata, altre provenienti dall'Accademia Ligustica di Genova, dalla Wolsoniana, dalle Raccolte Frugone, che parte dai tre maestri della "pittura di macchia", Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini, per arrivare all'opera di Plinio Nomellini, passando attraverso la scuola toscana, i livornesi, i fiorentini, il circolo di Torre del Lago di Giacomo Puccini dove la pittura si intreccia alla musica.

"Partendo dalla fondamentale lezione dei pittori macchiaioli - spiegano i curatori Simona Bartolena e Armando Fettolini - il percorso racconta l'evoluzione della pittura del vero dagli anni Ottanta del XIX secolo, verso una sempre più evidente modernità.

Accanto alle opere di artisti assai celebri (quali Fattori, Lega, Signorini, Nomellini e Ghiglia), i visitatori avranno occasione di scoprire capolavori di pittori meno noti, che sapranno sorprendere per la qualità e originalità delle loro ricerche". La mostra si inserisce a pieno titolo negli eventi culturali di "Genova nell'Ottocento" per l'anno 2025.



