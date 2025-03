Genoa: contro la Juve recuperano Thorsby ed Ekuban

Sotto lo sguardo attento del presidente Sucu, il Genoa ha messo nel mirino la sfida di sabato contro la Juventus. A fare il punto sulla situazione degli infortunati, ben 11 nella sfida precedente alla sosta vinta contro il Lecce, è stato direttamente il tecnico Vieira in conferenza stampa. Le buone notizie riguardano Thorsby ed Ekuban, recuperati e già sicuri della convocazione.

Vicino al rientro anche Vitinha, l'attaccante portoghese sosterrà un ultimo test nella rifinitura di domani e se dovessero arrivare risposte positive farà parte anche lui del gruppo in partenza per Torino. Non preoccupa infine Miretti che aveva rinunciato alla seconda amichevole con la nazionale Under 21 facendo rientro a Genova per un fastidio al ginocchio che è stato però superato. Sicuro assente invece lo spagnolo Martin che era stato ammonito contro il Lecce da diffidato e dunque è stato squalificato per un turno. Alla trasferta contro la Juventus non parteciperanno i gruppi organizzati della Gradinata Nord in segno di protesta contro le norme di regolamento dello stadio bianconero e soprattutto peri prezzi definiti "folli" in un comunicato emesso dai tifosi.



