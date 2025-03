Fondi europei e statali per altri 58 Comuni liguri

Altri 58 comuni dell'entroterra ligure, distribuiti tra le Valli dell'Imperiese, della Fontanabuona, della Bormida Ligure e della Valle Scrivia, potranno accedere alle prossime misure regionali per le aree interne, finanziate nell'ambito del PR FESR 2021-2027, del PR FSE+ 2021-2027 e del CSR Liguria 2023-2027. Al percorso di incentivazione regionale si aggiungeranno le risorse nazionali previste nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), secondo cui ogni area interna avrà una contribuzione pubblica statale di 4 milioni di euro per interventi su sanità, scuola e trasporto locale. Iter che, nel caso delle nuove aree interne, ha ricevuto al momento dal Comitato Tecnico competente il via libera per l'Imperiese e la Fontanabuona. L'ampliamento è stato formalizzato oggi in Regione Liguria con la firma del protocollo d'attuazione dell'investimento territoriale integrato (ITI), sottoscritto in sala Trasparenza dal presidente Marco Bucci insieme al consigliere delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana, all'assessore all'Entroterra, Alessandro Piana, all'assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo, Marco Scajola, e ai sindaci referenti delle quattro nuove aree: Fulvio Gazzola (Dolceacqua), Marco Limoncini (Cicagna), Daniele Galliano (Bormida) e Rosa Oliveri (Ronco Scrivia).

I 58 comuni si aggiungono ai 50 già coinvolti nelle aree dell'Antola-Tigullio, del Beigua Sol, della Valle Arroscia e della Val di Vara, per un totale di otto aree interne liguri che beneficeranno complessivamente di oltre 50 milioni di euro tra risorse statali e fondi regionali.

I Comuni coinvolti, con il coordinamento di Anci Liguria, sono: 19 nell'area interna dell'Imperiese, 11 nell'area interna della Fontanabuona, 19 nell'area interna Bormida Ligure, 9 nell'area interna Valle Scrivia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA