Discover Italy, in Liguria il principale workshop B2B

Si apre oggi a Sestri Levante la nona edizione di Discover Italy, il più importante workshop B2B dedicato all'incoming in Italia. Per due giorni l'evento porterà nella cittadina del Tigullio operatori turistici e buyer selezionati da Europa, Americhe, Medio Oriente e Penisola Arabica, mettendo la Liguria ancora al centro del turismo internazionale. Un'occasione strategica per la regione, che gioca in casa e si presenta ai mercati esteri con il suo brand più forte: "The Italian Riviera", il nome con il quale è conosciuta in tutto il mondo.

"A Discover Italy vogliamo raccontare una Liguria sempre più attrattiva e competitiva, capace di offrire experience uniche in ogni stagione - ha detto l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Si tratta di un appuntamento strategico per il nostro territorio, un'occasione concreta di sviluppo turistico e di networking con i principali buyer internazionali. In particolare, presenteremo il nostro territorio come una destinazione outdoor a 360 gradi, perfetta per chi ama sport, mare e natura, creando una connessione tra la costa e l'entroterra, anche grazie al nostro forte impegno per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'intero territorio". Regione Liguria partecipa con uno stand istituzionale, affiancata da 16 operatori rappresentativi dell'intero territorio, pronti a presentare la loro offerta in un'agenda serrata di 40 incontri B2B prefissati per ogni seller.

"Come ogni anno ci aspettiamo due giorni di proficuo scambio e di lavoro con incontri mirati che possano tradursi in nuove opportunità di business per gli operatori liguri - aggiunge Lombardi -. I visitatori che verranno a Sestri Levante avranno anche la possibilità di visitare la regione al di fuori della classica stagione estiva, constatando la varietà dell'offerta turistica ligure". Discover Italy, in corso fino a venerdì 28, è organizzato da GIVI - Guida Viaggi, in collaborazione con Liguria Together, Portofino Coast, Consorzio Sestri Levante In e Mediaterraneo, con il supporto di Enit e numerosi partner del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA