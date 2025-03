Bucci, via a riorganizzazione Regione per semplificare processi

E' stata approvata oggi dalla Giunta regionale la riorganizzazione dell'Ente. Al vertice della Regione il capo di Gabinetto del presidente Bucci e contrammiraglio Massimiliano Nannini, il segretario generale Pietro Paolo Giampellegrini e la direttrice del Bilancio Claudia Morich che dirigerà la Direzione generale centrale di coordinamento spiega una nota.

A queste strutture, inserite all'interno dell'organigramma regionale, faranno riferimento le 11 direzioni generali: 1. Politiche Abitative Territorio e Demanio Costiero (Alessandro Croce) 2. Infrastrutture Trasporti ed Edilizia Ospedaliera (Gabriella Rolandelli) 3. Ambiente (Paola Carnevale) 4. Protezione civile e Difesa del Suolo (Luca Berruti) 5. Salute e Servizi Sociali (Paolo Bordon) 6. Formazione, Istruzione e Lavoro (Cristina Zanni) 7. Sviluppo Economico (Gabriella Drago) 8. Agricoltura, Aree protette e Natura (Federico Marenco) 9. Turismo, marketing Territoriale e Sistemi Informativi (Iacopo Avegno) 10. Organizzazione, Stazione unica appaltante regionale, Cultura (Nicola Poggi) 11. Finanza, Bilancio e controlli (Claudia Morich) "Questa riorganizzazione - ha spiegato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - è un passaggio fondamentale per rendere l'amministrazione più efficiente, snella e vicina ai cittadini. Il nostro obiettivo è semplificare i processi, eliminare le sovrapposizioni e garantire che ogni struttura operi in modo efficace per attuare il programma di governo.

Vogliamo una Regione che risponda in modo concreto alle esigenze del territorio, valorizzando le competenze e ottimizzando le risorse a disposizione".



