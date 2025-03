Bucci sull'assenza in Commissione, 'rispondo al governo'

"Io sono commissario, non rispondo al consiglio regionale ma al governo, se vogliono udire il presidente regionale possono farlo. Ma il commissario è una figura per la quale bisogna chiedere se può venire, se è libero, se ha possibilità di parlare. Probabilmente si può parlare con il commissario, chiedere se ha una disponibilità di tempo, e il commissario viene. Magari alle 6 del mattino". Così Marco Bucci, presidente di Regione Liguria e commissario straordinario per la nuova Diga Foranea di Genova, ha risposto in sala Trasparenza, a margine della conferenza stampa per il dopo-giunta, in merito alla polemica sollevata dai gruppi di opposizione regionali per la sua assenza alla Commissione regionale chiamata a discutere dell'opera. "Dopo Bucci anche l'Autorità portuale diserta la Commissione regionale sulla Diga di Genova - si legge nella nota di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento Cinque Stelle - tutti scappano di fronte alla responsabilità di un'opera che rischia di costare quasi due miliardi di euro e sulla quale non c'è alcuna trasparenza.

Dopo le irregolarità sugli appalti, i ritardi, gli extracosti, gli avvisi di garanzia della Procura Europea per turbativa d'asta, falso e malversazione, cos'altro deve succedere per capire che serve chiarezza?".

Bucci, infine, ha replicato anche alla candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis, che lo aveva accusato di sottrarsi al confronto in Commissione. "È lei che scappa da me, dopo avermi messo le mani addosso. Ma facciamo finta di niente - ha detto Bucci riferendosi alle tensioni durante la presentazione della nuova ala dell'aeroporto di Genova - siamo in campagna elettorale, ognuno è responsabile di ciò che dice".



