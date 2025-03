Bucci, due ddl distinti per assessori e sottosegretari

Il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, conferma l'intenzione di proseguire con l'iter amministrativo che poterebbe all'aumento del numero di assessori in giunta e all'introduzione fino a quattro sottosegretari. La proposta, già al centro di un acceso dibattito in consiglio regionale, è stata oggetto di un emendamento al disegno di legge 17 approvato oggi dalla giunta. "Insieme allo statuto, varieremo anche la frase in cui si dice che potremo avere un numero massimo di assessori approvato dal governo - ha dichiarato Bucci nel corso del punto stampa successivo alla riunione della giunta - abbiamo aggiunto il numero massimo di consiglieri, sempre approvato dal governo. A seconda delle leggi del governo potremmo avere un numero massimo di assessori e un numero massimo di consiglieri. Con la differenza che il numero di assessori potrà essere fatto subito, mentre l'aumento eventuale dei consiglieri potrà essere fatto con la prossima legislatura.

Il tutto con la 'neutralità finanziaria'".

L'amministrazione Bucci ha deciso di separare le due proposte, distinguendo l'aumento del numero di assessori dalla creazione dei sottosegretari. "Un altro disegno di legge che porteremo in consiglio riguarda i sottosegretari", ha aggiunto Bucci, confermando che anche questa modifica avverrà "in 'neutralità finanziaria'".

La divisione delle due proposte in pratiche distinte solleva diverse interpretazioni. Da una parte, si ipotizza che sia stata pensata per evitare che il referendum contro l'introduzione dei sottosegretari, annunciato dalle opposizioni, possa riguardare anche l'aumento degli assessori. Dall'altra, Bucci ha sottolineato che le due questioni sono "diverse", aggiungendo: "Non siamo in grado di poter dire adesso che le faremo tutte e due. C'è una priorità che è quella dei sottosegretari. Se quella degli assessori va in fretta, probabilmente non faremo nemmeno l'altra".

"Giusto farle subito per tutti perché eventualmente serviranno anche per le prossime consigliature - ha concluso Bucci - ritengo sia opportuno dal momento in cui c'è una differenza enorme tra la nostra Regione, penalizzata per il numero delle persone ma non per le cose che bisogna fare, rispetto ad altre Regioni che invece, avendo un alto numero di residenti, possono avere molti più assessori e molte più risorse".



