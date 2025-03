Solo 50-60% vendite case con agenzie, protocollo contro abusivi

Secondo l'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, delle 26mila compravendite di abitazione avvenute in Liguria nel 2023 soltanto il 50-60% è passato attraverso agenzie professionali. E se una parte avviene per accordi diretti tra venditore e acquirente un numero consistente passa attraverso una "zona grigia", fatta di abusivismo e irregolarità, che possono creare seri problemi a chi vende o acquista, vuoi per mancanze di competenze dei mediatori improvvisati che per l'assenza delle più elementari garanzie, come quelle assicurative. Un mercato parallelo che oltre che dall'illegalità nasce anche dalla poca conoscenza delle normative: non tutti, ad esempio, sanno che i mediatori devono essere regolarmente abilitati e dotati di una tessera di riconoscimento.

Parte da queste motivazioni il protocollo di intesa siglato da Camera di Commercio di Genova, Comune di Genova, Guardia di Finanza, Inps, Associazioni di categoria e rappresentanze dei consumatori, finalizzato alla lotta all'abusivismo e all'illegalità nel settore della mediazione immobiliare.

"Con questa intesa abbiamo voluto rafforzare una rete di collaborazioni tra soggetti con competenze differenti - spiega il presidente della Camera Luigi Attanasio - ma con esperienze e pratiche che, una volta messe a sistema, possono migliorare l'efficacia del contrasto e tutelare meglio la legalità e la trasparenza di questo mercato".

Una crescita del sommerso che rappresenta un danno per la collettività, visto che il passaggio di danaro "in nero" vuol dire evasione fiscale e contributiva, o addirittura riciclaggio di proventi da attività illecite. "Negli ultimi 3 anni, in provincia di Genova - sottolinea Gianluca Campana, comandante provinciale della Guardia di Finanza - abbiamo individuato oltre 3 milioni di euro di ricavi nel settore non dichiarati con le connesse violazioni in materia di Iva di imposta di registro".

"Questo è un fenomeno che incide negativamente sulla sicurezza economica delle famiglie e sulla legalità del settore - aggiunge l'assessore comunale alla Polizia Locale, Sergio Gambino - e grazie a questo protocollo, rafforziamo la sinergia tra istituzioni e associazioni per tutelare i cittadini e garantire un mercato più trasparente ed equo".



