Nuovi treni nella metropolitana di Genova, oggi il primo

Entra in servizio oggi il primo dei 14 nuovi treni realizzati da Hitachi Rail per la Metropolitana di Genova, treni che entreranno in servizio uno al mese, fino al completamento della flotta per un investimento complessivo di 70 milioni di euro completamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I treni, dotati di sistemi avanzati, dalla protezione automatica della marcia per evitare collisioni alla gestione automatica delle fermate, hanno telecamere di sicurezza, aria condizionata, una capacità complessiva di 290 passeggeri, e potranno circolare anche in composizione doppia o in accoppiata anche con i 7 veicoli di terza generazione, attualmente in servizio. "Questo è un treno innovativo e sostenibile che migliora confort e qualità del viaggio - spiega Barbara Ferrari di Hitachi Rail - parliamo di treni lunghi 39 metri che possono essere accoppiati fino a una capacità massima di 580 passeggeri. Si tratta di treno che hanno una forte tecnologia che ha migliorato le caratteristiche dinamiche dei veicoli".

La messa in servizio consentirà di rottamare i 6 treni di prima generazione, entrati in esercizio nel 1990, abbassando l'età media del parco veicoli da 22,3 anni a 9,8 anni.

"L'entrata in servizio del nuovo treno segna una tappa significativa nel percorso di rinnovamento e potenziamento della flotta della metropolitana - sottolinea llaria Gavuglio, presidente e direttore generale di AMT - soprattutto nell'ottica dei prolungamenti della rete in corso". L'obiettivo è quello di una estensione della rete a Levante e in Valpolcevera. "Ci sono già progetti in attuazione: il prolungamenti Brin Canepari per arrivare a Piazza Pallavicini - ricorda il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi - penso al prolungamento Martinez Terralba per poi arrivare a San Martino, progetto che abbiamo presentato al Mit e siamo in attesa del finanziamento, stiamo realizzando tre stazioni: Canepari, Corvetto e Martinez e, in futuro, abbiamo anche altri progetti ambiziosi come il prolungamento della Metro fino a Sampierdarena".

"Come Regione abbiamo rinnovato tutta la flotta dei treni portandoli a una media età inferiore ai 5 anni - ha ricordato l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola - stesso procedimento verrà via via fatto con la metropolitana garantendo così a cittadini e turisti mezzi di prim'ordine. Attualmente dei 960 bus circolanti di AMT, oltre 600 sono stati acquistati con contributi regionali. Continueremo a sostenere le aziende di trasporto pubblico locale con l'obiettivo di offrire un servizio migliore all'utenza e tutte le garanzie possibili ai lavoratori".



