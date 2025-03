Fincantieri, primi diplomi d'italiano a lavoratori stranieri

Sono stati consegnati i primi quindici attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana destinati ai lavoratori stranieri delle ditte dell'indotto nello stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente. Un'iniziativa promossa e finanziata dalla Fondazione Fincantieri per abbattere le barriere linguistiche e rafforzare l'integrazione dei lavoratori stranieri.

Il traguardo è stato raggiunto dai primi partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo della durata complessiva di 50 ore, articolato in 25 incontri da due ore ciascuno. Alcuni degli studenti proseguiranno il percorso con un corso avanzato che prenderà il via a fine aprile.

Alla cerimonia hanno partecipato per Fincantieri Fausto Recchia, Senior Vice President Defence and International Institutional Affairs di Fincantieri e presidente della Fondazione Fincantieri, Lorenza Pigozzi, direttore della Comunicazione strategica del Gruppo e membro del CdA della Fondazione, Alessio Belli, il responsabile Group Organization Development, Learning & Labour Cost di Fincantieri, Massimo Canesin, direttore dello stabilimento di Sestri Ponente e Rossella Bifero, HR Business Partner dello stabilimento genovese.

I corsi, promossi in collaborazione con la società Dante Alighieri, sono parte integrante del programma everyDEI, il progetto attraverso cui l'azienda ha fatto del proprio impegno in ambito diversità, equità e inclusione un pilastro della sua identità.



