Castellucci 'fatto quello che potevo',in aula rabbia dei parenti

"Sento il peso di ciò che è successo e lo sentirò sempre. Il sollievo che ho è che penso di avere fatto sempre tutto quello che dovevo e potevo fare sulla base di quello che sapevo per mettere i tecnici, che invece sapevano cosa facevano, nelle condizioni di operare al meglio".

È quanto ha detto l'ex Ad di Aspi Giovanni Castellucci alla conclusione delle sue spontanee dichiarazioni. Parole che hanno fatto scoppiare in aula la rabbia dei parenti. "Lui è andato a cena la sera stessa del crollo, io aspettavo il cadavere di mio figlio, altri erano in obitorio. Meno male che lui è sollevato, noi il peso ce lo abbiamo. Lui è libero da sei anni noi siamo all'ergastolo, a me non ha dato niente. Noi dei suoi soldi non sappiamo che farcene. Se volesse parlarci gli sputerei in faccia" ha detto Paola Vicini la mamma di Mirko, l'ultima delle vittime trovate sotto le macerie.



