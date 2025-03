Ad Andora rinasce l'area vicino alla nuova stazione ferroviaria

La riqualificazione dell'area vicino alla nuova stazione ferroviaria di Andora (Savona) attraverso un investimento da un milione è stata inaugurata stamani dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dal vicepresidente Alessandro Piana insieme ad assessori e autorità locali.

I lavori hanno permesso di creare un moderno centro intermodale, con interventi di viabilità, restyling urbano e costruzione di locali al servizio delle società di Trasporto Pubblico locale, con capolinea TPL e RT, aree taxi e nuovi servizi pubblici.

"Il nuovo polo intermodale ad Andora è un passo decisivo per potenziare la mobilità nel Ponente ligure - dichiara Bucci -.

Questo progetto, frutto della sinergia tra Comune, Regione e Rfi, faciliterà l'accesso alla stazione ferroviaria e l'interscambio con il trasporto su gomma, rendendo Andora un punto nevralgico per i collegamenti tra residenti e turisti.

Entro novembre la Regione Liguria presenterà la richiesta ufficiale di fondi per avviare il raddoppio ferroviario Andora-Finale Ligure, un intervento essenziale per modernizzare la provincia di Savona a supporto di un'economia che guarda sia al mare che all'entroterra".

"La Liguria ha bisogno di infrastrutture all'altezza delle sfide future capaci di rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e turisti, senza mai perdere di vista la sostenibilità e la valorizzazione delle nostre peculiarità territoriali - evidenzia Piana -. Il risultato di oggi dimostra come la collaborazione istituzionale e la programmazione attenta possano tradursi in risultati concreti per il territorio".



