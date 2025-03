A Genova erogati un milione di pasti in 10 anni da Sant'Egidio

Y7L Oltre un milione di pasti distribuiti in dieci anni d'attività dalla mensa della Comunità di Sant'Egidio a Genova. È uno dei 'traguardi' ricordati oggi dai numerosi volontari che hanno festeggiato i 57 anni di attività della comunità con una celebrazione che si è svolta nella basilica della Ss. Annunziata del Vastato e che è stata presieduta dall'arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca.

In una chiesa gremita, erano presenti i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, la deputata Ilaria Cavo e la candidata sindaco per il campo progressista Silvia Salis.

Durante la cerimonia mons. Tasca ha esortato a disarmare le parole in un mondo violento. Il responsabile locale di Sant'Egidio Andrea Chiappori ha invitato a trovare la speranza liberandosi dalla cultura della contrapposizione.

Come spiegano gli organizzatori, la basilica si è riempita di folla sin dal primo pomeriggio con il "popolo di Sant'Egidio", gente di ogni età, proveniente da tutti i quartieri di Genova, insieme ai poveri che ne fanno parte, a tanti amici che ne accompagnano il cammino, delle altre chiese cristiane e delle altre religioni presenti in città.

Alla fine della celebrazione una festa con tutti i partecipanti: anziani in difficoltà, a cui Sant'Egidio è particolarmente vicina, persone senza dimora, alcuni dei quali usciti dalla strada grazie al sostegno della comunità, persone con disabilità, molte delle quali inserite in percorsi artistici e lavorativi, i 'nuovi italiani' oggi integrati nel nostro paese e i rifugiati venuti con i corridoi umanitari. Ma anche un gruppo di profughi ucraini, toccati da un conflitto arrivato proprio in questo mese dolorosamente ai suoi tre anni.



