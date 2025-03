Sanità, Pd 'da Bucci solo parole sul buco di bilancio'

"Siamo di fronte a una sanità ligure in ginocchio, il personale fugge, le strutture sono al collasso e Bucci presenta un'informativa sul buco di bilancio senza nessun atto concreto, solo una montagna di parole in libertà, senza nessun documento che attesti quanto dichiarato".

Così il segretario ligure del Partito Democratico e consigliere regionale Davide Natale commenta l'intervento in aula del presidente della Regione Liguria Marco Bucci che ha illustrato i dati aggiornati del disavanzo della sanità ligure nel 2024 attestato a 19,2 milioni.

"Fidarsi è impossibile, visto che nel mese di gennaio sono stati bocciati tutti i bilanci di previsione del 2024 delle diverse Asl, - denuncia Natale - perché manifestavano un bisogno di risorse in più rispetto a quelle trasferite. In poche parole certificavano il buco di bilancio della sanità ligure. Allora ai vari direttori è stato chiesto di modificare quei bilanci, ma dove sono state recuperate le risorse che mancavano? Quali sono stati gli interventi messi in campo? Ecco che il nodo rimane.

Perché siamo di fronte a una sanità in ginocchio".

"Se il presidente Bucci sostiene che non vengono tagliati i servizi, perché tutte le Asl hanno chiesto ai loro settori la riduzione del 20% dei costi sanitari e del 10% dei costi non sanitari?", chiede il capogruppo della Lista Orlando Gianni Pastorino. "Non si capisce come si sia scesi da 72 a 19 milioni di disavanzo e questo decremento non è confortato da dati certi", denuncia la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Selena Candia. Il capogruppo del M5S Stefano Giordano concorda con il presidente Bucci sul fatto che il budget fornito dal Governo alla sanità ligure è insufficiente, "perciò le chiedo di proporre alla presidente del Consiglio dei ministri di dirottare i 30 miliardi destinati alla difesa alla sanità".



