Sanità, centrodestra 'ora a sinistra il buco non interessa più'

"Ora alla sinistra il buco della sanità in Liguria non interessa più, hanno fatto spuntare il pallottoliere e si sono ritrovati con le pallottole spuntate".

Così i capigruppo del centrodestra nel Consiglio regionale della Liguria Rocco Invernizzi (Fratelli d'Italia), Sara Foscolo (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Matteo Campora (Vince Liguria) e Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria) in una nota congiunta commentano i dati aggiornati sul disavanzo della sanità ligure nel 2024 attestato a 19,2 milioni.

"Il capogruppo del Pd oggi in aula ha detto 'chissenefrega di quanto è il buco della sanità', lo ha detto dopo aver raccontato ai cittadini in campagna elettorale che c'era un disavanzo di 250 milioni - denunciano - . Dopo aver provato a ridurre alla metà le loro stime dopo qualche settimana e dopo essere sceso pochi giorni fa a profetizzare 62 milioni".

"Oggi la sinistra scopre che il cosiddetto 'buco' è di appena 19,2 milioni, cifra che peraltro verrà coperta con i prossimi provvedimenti - prevedono i capigruppo del centrodestra in Regione -. Oggi la sinistra non sa come dire ai liguri che, per mera speculazione politica, li ha presi in giro per mesi. Hanno raccontato loro la bugia che verranno tagliati i servizi e che avrebbero pagato più tasse, cosa che invece avviene in quelle Regioni che governano loro dove aumentano Irpef, bollo auto e altre tasse per coprire il loro buco della sanità.

Come confermato dal presidente Bucci in aula, ci sono anche già le risorse per non riportare sul nuovo bilancio alcun disavanzo.

Quindi la sanità ligure avrà più risorse rispetto allo scorso anno e non taglierà servizi, ma li aumenterà".



