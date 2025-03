Russi e ucraini sul palco, SanremoJunior nel segno della pace

Sono 25 i giovanissimi cantanti in rappresentanza di altrettante nazioni, iscritti a SanremoJunior, il concorso internazionale per cantanti dai 6 ai 15 anni, giunto alla sua sedicesima edizione, in programma domani al Teatro Ariston di Sanremo. Un'edizione che è già stata ribattezzata della "pace", visto che sul palco saliranno artisti sia russi che ucraini. I concorrenti si esibiranno dal vivo, accompagnati dalla SanremoJunior Orchestra, composta da trentadue elementi e diretta dal maestro Alessandro Scaglione, tastierista della Premiata Forneria Marconi, alla sua sesta esperienza. Il giorno dopo, sempre nella città dei Fiori, si aprirà il Festival mondiale di creatività nella scuola (Gef), giunto alla sua ventiseiesima edizione e riservato a scuole pubbliche e private e associazioni, finaliste nazionali e internazionali, che si esibiranno in: musica, canto, musical, danza, ginnastica, moda e teatro, al cospetto delle rispettive giurie. "In un periodo segnato da numerosi conflitti a livello mondiale - ha detto Paolo Alberti, fondatore e presidente dei due eventi - sono orgoglioso di poter riunire giovani di tanti Paesi in un momento di cultura, musica, condivisione e amicizia all'insegna della pace. Mi auguro che questa iniziativa possa contribuire, nel breve e medio termine, a gettare le basi per una pace duratura.

È per me anche una grande gioia far conoscere le meraviglie della mia amata Sanremo alle nazioni più lontane del mondo".





