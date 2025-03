Restyling Castello d'Albertis, intervento da 900 mila euro

L'impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, il restauro dei parquet della Sala Colombiana e dei decori pittorici della Sala delle Meridiane, danneggiati nel corso degli anni dalle infiltrazioni, degli intonaci delle sale espositive, il recupero di serramenti in legno e dei vetri. Sono stati questi gli interventi al centro del restyling di Castello D'Albertis, un intervento del valore di oltre 900 mila euro finanziati con i fondi Pnrr. "Questo progetto è un passo importante per la valorizzazione del Castello - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari - ma anche un forte segnale dell'impegno della nostra amministrazione nella cura e nella promozione del nostro patrimonio culturale". "Il restyling si inserisce nel più ampio contesto del #PianoCaruggi - ha aggiunto l'assessore ai Centri storici Mauro Avvenente - un progetto che punta a valorizzare e preservare i nostri centri storici e che ha trovato un'importante fonte di finanziamento nei fondi del Pnrr". I lavori sono durati poco più di un anno ma sempre mantenendo il museo aperto. "Castello D'Albertis rappresenta un patrimonio storico e culturale di grande valore, simbolo delle glorie cittadine e del mito colombiano - commenta l'assessore alla Cultura Lorenza Rosso - e questi interventi di manutenzione e restauro si inseriscono in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra città, rendendo il Castello un luogo ancora più accogliente e fruibile per tutti".



