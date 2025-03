Protesta consumatori contro commissariamento Ato idrico Imperia

Le associazioni dei consumatori hanno protestato davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria contro contro il commissariamento dell'Ato idrico di Imperia affidato al sindaco e presidente della Provincia Claudio Scajola. 'Scommissariare il commissario per l'acqua a Imperia', 'la Liguria è una, serve un unico Ato ligure', 'il commissario Robin Hood toglie agli utenti': sono alcuni dei cartelli srotolati dai manifestanti.

Secondo le associazioni dei consumatori "gli utenti nell'imperiese vengono penalizzati da un decreto che nega rimborsi per la mancata depurazione ed è in arrivo un ricorso al Tar contro la decisione". Al centro della disputa c'è il commissario ad acta, accusato di "non essere più un arbitro imparziale tra utenti e imprese".

In particolare il nodo riguarda i rimborsi per la mancata depurazione: "mentre nel genovesato si stanno restituendo 40 milioni di euro, ai cittadini di Andora vengono negati oltre 12 milioni" con un decreto ritenuto "illegittimo". Perciò le associazioni chiedono alla Regione Liguria la sua rimozione e annunciano un ricorso al Tar.



