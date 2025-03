Premio Cinema e Patrimonio alla Pepito per 'Mameli'

Sarà consegnato il prossimo 28 marzo alla società di produzione Pepito di Roma il Premio Cinema e Patrimonio, il prestigioso riconoscimento assegnato dall'ente Stati Generali del Patrimonio Italiano alle produzioni cinematografiche e televisive che promuovono il patrimonio architettonico, artistico, culturale e storico italiano.

La consegna avverrà nell'ambito dell'iniziativa Portofino Days diretta da Cristina Bolla che è anche presidente della Genova Liguria Film Commission.

La casa di produzione romana ha realizzato la miniserie "Mameli, il ragazzo che sognò l'Italia" messa in onda da Rai 1 che racconta la storia del patriota genovese Goffredo Mameli morto poco più che ventenne, autore del Canto degli Italiani l'inno nazionale.

A ricevere il premio Agostino Saccà, presidente di Pepito Produzioni e già direttore generale Rai che lo riceverà da Ivan Drogo Inglese presidente dell'ente.

Il premio, in omaggio alla regione Liguria, è stato realizzato in ceramica di Albissola dall'artista Tullio Mazzotti. In precedenza venne assegnato alla regista Cinzia Torrini per la serie Elisa di Rivombrosa trasmessa da Canale 5 e girata nel Castello di Agliè vicino Torino.



