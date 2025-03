Irpef, ok del Consiglio regionale a ddl per i tre scaglioni

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi in aula il disegno di legge 58 "Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025, disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)" che, come previsto dalla norma nazionale, introduce tre scaglioni dell'addizionale Irpef al posto di quattro.

Si tratta di un adeguamento alla Legge nazionale n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". La norma prevede, come già annunciato, l'esenzione dell'addizionale per i redditi inferiori a 28 mila euro. La previsione di entrata di Regione, come si legge sul documento, è di 28,7 milioni di euro per il 2025, 30,3 milioni per il 2026 e di 31 milioni per il 2027.



