Al Mei 'Meriche', lettere e documenti di chi lasciò la Liguria

Domani il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Mei) chiuderà il ciclo di eventi del mese con un incontro dedicato alla memoria epistolare dell'emigrazione ligure. Sarà presentato il libro "Meriche, lettere di donne e uomini di Val Brevenna da Stati Uniti, Argentina, Cile e Uruguay 1856-1955", un'opera di Paolo Brassesco che raccoglie oltre un secolo di corrispondenze, fotografie e documenti d'epoca, offrendo una testimonianza autentica delle vite di chi ha lasciato l'entroterra genovese alla ricerca di un futuro oltreoceano.

L'emigrazione dalla Val Brevenna, una delle tante aree dell'Appennino ligure che ha conosciuto un importante spopolamento tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, si inserisce nel più ampio fenomeno migratorio che ha interessato la Liguria. Famiglie intere hanno intrapreso viaggi lunghi e difficili per raggiungere le Americhe, spesso partendo con poche certezze e affrontando un destino ignoto. Le lettere raccolte nel libro rappresentano una finestra sulle emozioni, le speranze e le difficoltà degli emigranti, ma anche sulla loro determinazione nel costruire nuove comunità nei paesi di destinazione.

Durante l'incontro, l'autore Paolo Brassesco racconterà il lavoro di ricerca dietro la pubblicazione e approfondirà il valore storico di queste lettere, che permettono di ricostruire storie personali e familiari altrimenti destinate a perdersi.

Con lui interverrà Fabio Capocaccia, Presidente del Cisei (Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana), che offrirà una panoramica sul fenomeno migratorio ligure e sull'importanza di preservare e valorizzare le memorie scritte degli emigranti.

Il libro 'Meriche' non è solo una raccolta di lettere, ma una testimonianza preziosa che restituisce voce a uomini e donne che, pur lontani dall'Italia, hanno mantenuto un forte legame con la loro terra natale. Attraverso i loro racconti emergono le difficoltà dell'inserimento in una nuova società, il senso di nostalgia per la casa lasciata, ma anche le opportunità e i successi raggiunti grazie a sacrificio e dedizione.

L'incontro si terrà alle 17:00 nella Sala Conferenze del MEI e sarà un'occasione per il pubblico di immergersi in una narrazione intima e toccante, che porta alla luce la dimensione umana dell'emigrazione, spesso relegata ai numeri e alle statistiche. L'evento si inserisce nel percorso di valorizzazione delle memorie migranti che il MEI porta avanti con il supporto di storici, ricercatori e istituzioni culturali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA