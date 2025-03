Teatro, al Duse di Genova Equus di Peter Shaffer

Va in scena, martedì sera, al Teatro Duse "Equus" di Peter Shaffer, un testo che occupa un posto particolare nella storia del Teatro Nazionale di Genova.

Esattamente 50 anni fa, infatti, lo Stabile lo mise in scena in prima nazionale affidandone la regia all'allora ventiduenne e quasi debuttante Marco Sciaccaluga, destinato a diventare uno dei punti di riferimento ineludibili non solo del teatro genovese, ma del teatro italiano. Oggi l'allestimento è affidato al figlio Carlo Sciaccaluga che ha ripreso e aggiornato la traduzione all'epoca elaborata dal padre.

La decisione di affidare a un giovane - sia pure talentuoso - regista una prima nazionale fu, allora, un atto di coraggio del direttore del Teatro Ivo Chiesa. Marco Sciaccaluga si era iscritto ancora studente liceale alla scuola di recitazione. Poi superata la maturità aveva sostenuto un provino con il direttore artistico del Teatro Luigi Squarzina che lo aveva assunto: come primo impegno era entrato nel cast di "Madre Courage" all'epoca alla terza annata di repliche con la grande Lina Volonghi protagonista. E fu Eros Pagni, dopo che Squarzina si era defilato, a avanzare la candidatura di Sciaccaluga per la regia.

"Lo spettacolo - aveva raccontato qualche anno fa Marco Sciaccaluga - fu un grandissimo successo. Fu ripreso per tre stagioni con qualche variazione di cast. Ci fu una lunghissima tournée. Oggi si direbbe che diventò un evento. È l'unica volta nella mia vita che sono stato intervistato da settimanali femminili. Situazione spiegabile: c'era una scena di nudo integrale, oltretutto con una idea geniale non mia ma già sperimentata nell'allestimento londinese, ovvero un innalzamento invece che un abbassamento delle luci al momento del nudo. Poi c'erano gli spettatori in palcoscenico intorno al ring su cui si svolgeva l'azione. Spesso alcuni attori stavano seduti a fianco degli spettatori, parlavano da lì e poi entravano nel ring. Il momento del nudo fece un piccolo scandalo, piccolo, ma lo fece.

Sono sinceramente convinto - aveva detto ancora Marco Sciaccaluga - di aver fatto spettacoli migliori di "Equus". Però non c'è niente da fare. Incontro sessantenni che erano allora ragazzini e che mi parlano di quello spettacolo come di un momento molto emozionante. Il che significa che quello spettacolo aveva una forza notevole".



