Sanità Liguria, Nicolò 'il disavanzo non è a tre cifre'

"Il disavanzo della sanità ligure? Non anticipo nulla perché lo annuncerà domani in consiglio regionale il presidente Bucci, ma posso anticipare che non è un disavanzo a tre cifre, è decisamente più ridotto". Così l'assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò intervenuto al forum Salute e Sanità organizzato a Rapallo da TNEvents&Media.

Nicolò ha parlato della situazione della Liguria, regione più anziana d'Europa e che per questo ha costi oggettivi "pertanto a Roma chiederemo più soldi".

Sugli investimenti Nicolò si è soffermato sui fondi Pnrr grazie ai quali "stiamo aprendo case di comunità e implementando l'apparato strumentale".

Mentre sulle liste d'attesa, tema particolarmente dibattuto anche con i dirigenti delle Asl e degli ospedali liguri, Nicolò ha detto: "Non si era mai vista un'azione di governo così forte nel mettere in atto tutta una serie di leggi e decreti che riguardano le liste d'attesa che è un problema nazionale. In Liguria, in questi tre mesi abbiamo cercato di capire e quantificare il problema. Dal 14 aprile attiveremo il percorso di tutela per chi prenota un esame e ritiene che l'appuntamento proposto non sia coerente con il proprio percorso terapeutico".





