Chiusa la strada provinciale per Novano in comune di Casarza Ligure per il cedimento della carreggiata. Le piogge di questi giorni hanno causato una vistosa spaccatura per una ventina di metri della strada che dal Bracco ( via Aurelia) raggiunge l'abitato di Novano. Vigili del fuoco e uomini e mezzi della Città Metropolitana con il sindaco Giovanni Stagnaro stanno valutando l entità del danno alla sede stradale in entrambi i sensi di marcia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA