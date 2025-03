La solidarietà di Nave Italia per la prima volta in Grecia

I progetti di inclusione e solidarietà a bordo del brigantino 'Nave Italia' nel mese di giugno 2025 approderanno per la prima volta in Grecia, realizzati in collaborazione con enti istituzionali locali. È la novità emersa a Genova all'incontro tra le venti associazioni selezionate per partecipare alla prossima campagna 2025, che sarà presentata ufficialmente il 12 aprile a Santa Margherita Ligure.

Quest'anno l'iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Tender To Nave Italia Ets vedrà la partecipazione di venti realtà tra fondazioni, istituti scolastici, università, enti e associazioni, selezionate tra oltre cinquanta candidature, provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, Abruzzo e Liguria.

Alla fase di selezione è seguita l'assegnazione dei project manager ai venti progetti individuati, seguita a sua volta da due incontri online che hanno permesso di avviare un percorso che segna l'inizio del 'Metodo Nave Italia', un modello educativo innovativo adottato a bordo del brigantino di proprietà dalla Fondazione Tender To Nave Italia in collaborazione con l'equipaggio della Marina Militare Italiana.

Il metodo si articola in tre fasi fondamentali: la fase 1, di preparazione, in cui vengono definiti obiettivi e attività sulla base delle esigenze specifiche dei partecipanti; la fase 2 di navigazione, un'esperienza immersiva a bordo del brigantino che, attraverso la vita di bordo e il lavoro di squadra, favorisce autonomia e crescita personale; infine la fase 3 di verifica e consolidamento, momento di analisi e consolidamento dei risultati raggiunti, con l'obiettivo di integrare le competenze acquisite nella vita quotidiana. Un'esperienza unica che punta a trasformare il mare in un potente strumento di inclusione e sviluppo.

Il 29 aprile Nave Italia salperà dal porto della Spezia, facendo tappa in alcuni dei più importanti porti italiani e internazionali: toccherà le città di Portoferraio, Civitavecchia, Gaeta, Salerno, Messina, Atene, Gallipoli, Catania, Milazzo, Genova e Imperia offrendo opportunità straordinarie a chi vive situazioni di disagio o disabilità.





