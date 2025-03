Iren, Comune di Genova incassa 31,5 milioni di dividendi

Il Comune di Genova incassa 31,5 milioni di dividendi da Iren, la società multiservizi partecipata attiva nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, nei servizi di teleriscaldamento, nella gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e tecnologici. Mentre al Comune e alla Provincia della Spezia vanno 1,1 milioni di dividendi.

"Approviamo oggi un Ebitda pari a oltre 1,27 miliardi, superiore alla guidance, e in crescita del 6,5% rispetto allo scorso anno - evidenzia l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Gianluca Bufo -. Questo conferma la traiettoria di sviluppo tracciata dal piano industriale e la capacità di Iren di adattarsi ai differenti contesti di mercato grazie soprattutto al proprio modello multibusiness".

"I risultati sui pagamenti dei dividendi, resi oggi noti dal Cda di Iren, sono il frutto di un grande lavoro fatto sull'azienda in questi anni - commenta il vicesindaco facente funzioni di sindaco a Genova Pietro Piciocchi -. Siamo passati dall'esercizio del 2016 con un dividendo pagato di 13,2 milioni di euro ai 14,8 milioni di euro nel 2018 fino agli attuali 31,5 milioni di ipotesi di incasso. Questi andamenti sono la riprova della bontà di aver creduto e investito in Iren e ci consolida nella certezza di voler proseguire sulla stessa strada. Gli incassi dai dividendi per il Comune di Genova si tradurranno, una volta introitati nel bilancio comunale, in servizi ai cittadini, a partire, ad esempio, in investimenti sulla scuola e sul sociale".



