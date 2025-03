Forum Teha, Bucci 'la Liguria sta andando benissimo'

"La Liguria sta andando benissimo.

Ci sono delle aree che vanno migliorate come sempre e su queste aree noi focalizzeremo la nostra attività. Ma la Liguria sta avendo gli anni migliori sicuramente degli ultimi 30 anni e di questo ne siamo super soddisfatti, ma non ci fermiamo qui continuiamo a rimboccarci le maniche e andiamo avanti".

Marco Bucci presidente di Regione Liguria commenta così i dati emersi dal forum Teha (The European House - Ambrosetti) che si è tenuto nella Galleria Aurea del Palazzo del Principe a Genova.

"Il dato che salta gli occhi è il fatto che il nostro pil IL è migliore dell'Italia (+1,4% contro una media nazionale dell'1,2%) e questo è quello che fa ricchezza sul nostro territorio. Il dato che salta gli occhi è il fatto che i 'Neet' sono meno che in tutta l'Italia (12,4% dato inferiore rispetto alla media nazionale del 15,2%) e il fatto che noi qui stiamo facendo quello che dovrebbe essere l'Italia per il futuro. Il nostro pil si sta muovendo benissimo da almeno 6 anni, sia per Genova che per la Liguria e questo lo metterei sotto il naso di chi continua a dire che noi retrocediamo (Maurizio Conti, ordinario di Economia politica all'Università di Genova, ndr).

In realtà aumenta il numero di lavoratori, aumenta il numero delle persone e aumenta il pil. Abbiamo tutte le metriche che sono in positivo. Mi dispiace che ci sia qualcuno che continua a dire cose contrarie con numeri inventati".



