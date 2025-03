Forum Teha, a trainare la Liguria è la Blue Economy

Logistica, turismo e blue economy: sono questi i settori trainanti dell'economia ligure, come testimoniato dai dati presentati oggi al tavolo territoriale dedicato alla Città Metropolitana di Genova di Teha, The European House - Ambrosetti, tenutosi al Palazzo del Principe a Genova.

Per il 2025 si prevede una crescita del Pil del 1,4%, superiore alla media nazionale (+1,2%). Luci ed ombre invece sull'export: nel 2024 calo del 24,1% ma considerando gli ultimi 5 anni, le esportazioni liguri sono cresciute del 12,7%, quasi il doppio rispetto al resto del Nord Ovest (+6,6%). Per quanto riguarda l'occupazione nella fascia 15 - 64 anni, con il suo 67,3%, è superiore al dato italiano, fermo a 62,2%. I numeri positivi riguardano sia le donne (tasso di occupazione al 59,8%, pari a 282mila persone, maggiore rispetto al 53,3% italiano) che gli uomini (tasso di occupazione al 74,8%, pari a 352mila persone, maggiore rispetto al 71,1% italiano). La percentuale di Neet (ragazzi che non studiano e non lavorano) nel 2024 si attesta al 12,45%, dato inferiore alla media nazionale (15,2%).

A trainare la Liguria è la Blue Economy: il 10,6% delle imprese della Regione è attivo nell'economia del mare, percentuale nettamente superiore alla media nazionale (3,8%). Positivo anche il dato sul valore aggiunto generato dall'economia del mare (11,9%) e quello degli occupati nel settore (14,4%), oltre al numero di Teu movimentati nei porti liguri (nel 2024 in aumento del 7,3% rispetto al 2023): tutti numeri che rendono la Liguria il territorio più "blu" d'Italia.

Per lo sviluppo tecnologico con una spesa dell'1,6% del Pil investito in ricerca, il territorio è la quinta regione a livello nazionale per investimenti mentre la percentuale di risorse umane impiegate in abito scientifico e tecnologico, 39,5% , posiziona la Liguria al quarto posto nella classifica italiana.

Nel settore del turismo si evidenzia l'aumento dei turisti stranieri: tra il 2019 e il 2024 sono aumentati del 17,9% (+4,4% il dato italiano per lo stesso periodo), le presenze del 20,3% (dato italiano +6,8%). I prossimi appuntamenti saranno il 14 aprile a Savona, il 5 maggio alla Spezia e il 21 maggio a Imperia, mentre il forum finale è in programma il prossimo 7 luglio a Rapallo.



