De Molli (Teha), export ligure in calo, bene occupazione e Neet

Al Forum Teha in corso al Palazzo del Principe di Genova sono stati analizzati i dati riguardanti l'economia ligure che presenta luci ed ombre. In negativo colpisce l'export "indietro del 25%" come ha spiegato Valerio De Molli, managing partner e ceo di Teha Group The european house - Ambrosetti.

"Ma non lo reputo un fattore di allarme rosso, perché in effetti è stato uno spike positivo nell'anno precedente e largamente imputabile a commesse straordinarie del mondo della navalcantieristica dagli Stati Uniti. Siamo tornati indietro a 2-3 anni fa. C'era stato un picco molto importante nell'ultimo biennio che è rientrato. Ma se guardiamo alla traiettoria di medio termine del decennio è comunque una media mobile in crescita e questo è una prima indicazione-ha spiegato De Molli-.

L'aspettativa di crescita del pil del 2025 per la Liguria noi la diamo tra 1,4 e 1,5 di crescita che vuol dire tra il 17 e il 20% in più della media del resto d'Italia. Si preannuncia un anno di transizione se volete, ma comunque in crescita".

Tra i dati positivi spiccano invece quello dell'occupazione e quello dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano.

"Ci sono due altri dati che mi sembrano confortare un buon periodo per la regione: uno è quello del tasso complessivo di occupazione che è di 5 punti percentuali, 67%, sopra la media nazionale e l'altro è un tema che come forse ricorderete come Thea Group, abbiamo sempre attenzionato in questo lungo viaggio dalla piattaforma "Liguria 20-30" che è quello della riduzione dei Neet che è molto positivo, in particolare per la Liguria.

Una decrescita in modo molto più marcato che per il resto d'Italia. Queste sono le luci e le ombre che vediamo rispetto all'ecosistema Ligure".



