Cinque stand in tre corner per riqualifica mercato p.zza Sarzano

L'accorpamento dei cinque stand presenti in tre "corner": uno dedicato alla tradizione gastronomica realizzato da un noto ristorante, uno che manterrà la vocazione alla vendita della frutta con la promozione di prodotti del territorio, e uno con le proposte di uno storico birrificio. Parte da questi elementi la riqualificazione del mercato rionale "Il pozzo di Giano" in piazza Sarzano, che prevede anche nuovi servizi di somministrazione di prodotti enogastronomici tipici locali, ampliando, rispetto all'attuale vendita al dettaglio, la fruibilità della struttura con l'introduzione di spazi destinati alla degustazione e al consumo sul posto. Un progetto che ha l'obiettivo di un integrazione con il tessuto turistico e culturale di piazza Sarzano, con l'estensione dell'orario di apertura,grazie al potenziamento dell'illuminazione dell'area mercatale e della piazza. "Il progetto rappresenta un'ottima opportunità di sinergia tra pubblico e privato, Comune di Genova proprietario del mercato, e Consorzio che lo ha in gestione - spiega il facente funzioni sindaco Piciocchi - con l'obiettivo è valorizzare un mercato che si trova in una posizione strategica del nostro centro storico soprattutto alla luce della riapertura completa del complesso di Sant'Agostino, su cui stiamo lavorando da tempo e per il quale abbiamo intercettato importanti risorse economiche". "Da questa partnership prende forma il rilancio di un mercato rionale - spiega l'assessore al Commercio Paola Bordilli - che rappresenta, per il contesto in cui si trova, un gioiello con numerose potenzialità. Saranno creati nuovi posti di lavoro e il mercato rappresenterà un volano di frequentazione sana per la rivitalizzazione della zona". Il progetto, inoltre, prevede di avviare collaborazioni con il Museo di Sant'Agostino e con altre istituzioni locali. "La struttura risulterà luogo di aggregazione per residenti e turisti - spiega Sergio Panizza Presidente del Consorzio il Pozzo di Giano - svolgendo anche una funzione socioculturale , preservando l'originaria vocazione mercatale e assicurando la continuità del servizio commerciale tradizionale nonché il mantenimento dell'identità del mercato come punto di riferimento per l'acquisto di prodotti locali di qualità".



