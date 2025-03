Camion urta cestello lungo autostrada A6, grave operaio a Savona

Un operaio 28enne al lavoro su un cestello lungo l'autostrada A6 Savona-Torino nei pressi del casello di Millesimo (Savona) in direzione Torino è stato urtato da un camion in transito riportando un trauma al bacino.

Nonostante il violento impatto il lavoratore non è stato sbalzato a terra salvandosi grazie all'imbragatura.

Sono intervenuti sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), non è in pericolo di vita e il codice di rischio è stato ribassato a giallo.



