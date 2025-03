Calcio: Genoa, Miretti rientrato in anticipo dall'under 21

Fabio Miretti, centrocampista del Genoa autore di una doppietta contro il Lecce nell'ultimo turno prima della sosta, è rientrato in anticipo dalla convocazione con l'Under 21.

Il giocatore avrebbe dovuto prendere parte alla sfida con la Danimarca in programma oggi, la seconda dopo quella giocata contro l'Olanda la scorsa settimana, ma ha lamentato un fastidio al ginocchio e dunque è rientrato a Genova in anticipo. La sua partecipazione alla gara di sabato contro la Juventus, peraltro proprietaria del suo cartellino il giocatore è infatti in prestito al Genoa, non appare però in dubbio.

La squadra intanto dopo due giorni di riposo ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Signorini. Degli undici giocatori indisponibili contro il Lecce in cinque, Ahanor, Ekuban, Kassa, Thorsby, Vitinha, sono vicini al rientro e potrebbero strappare una convocazione.

Contro i bianconeri sicura infine l'assenza dello spagnolo Martin, squalificato per una giornata. Mercoledì presso il MEI, il museo dell'emigrazione alla Commenda di Prè, verrà presentata la quarta maglia che sarà un omaggio al Boca Juniors, il club argentino di Buenos Aires fondato da genovesi, in occasione del 120° anniversario della fondazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA