Anche a Genova 'Hallelujiah' il gelato che celebra il Giubileo

Si chiama Hallelujah, per celebrare il Giubileo, ed è a base di fiordilatte variegato con nocciole e cioccolato. È questo il gusto scelto per la Giornata Europea del Gelato Artigianale istituita dal Parlamento Europeo. Un gusto che sarà realizzato dai gelatieri di tutta Europa e che a Genova è stata presentata da Confartigianato con la collaborazione di tre gelaterie. "Anche quest'anno, assieme alle nostre imprese, festeggiamo il Gelato Day - ha ricordato Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova - con l'obiettivo di promuovere il lavoro dei gelatieri artigiani e sottolineare come il gelato sia una tradizione capace allo stesso tempo di raccontare le peculiarità di ogni territorio, arricchendosi degli ingredienti più tipici. È fondamentale valorizzare le attività locali, in particolare quelle artigianali, che creano prodotti valorizzando le materie prime della nostra regione".

Una giornata che è stata occasione per fare il punto su un comparto in crescita che, solo in Liguria, conta 442 le imprese artigiane di gelateria. Nel 2023, le vendite di gelato artigianale in Europa hanno superato per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di euro con un incremento dell'11% rispetto al 2022 e l'Italia, paese di grande tradizione nel settore, genera più del 25% del fatturato complessivo del vecchio continente (3 miliardi di euro nel 2023).



