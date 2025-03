Minaccia suicidio ma punta pistola contro cc, sottoposta a tso

I carabinieri di Genova sono intervenuti in un'abitazione dove una giovane donna minacciava di suicidarsi lanciandosi dalla finestra ma quando hanno iniziato a parlarle improvvisamente ha puntato contro di loro una pistola. I militari sono riusciti a calmare la donna facendola desistere da gesti inconsulti, per poi bloccarla e disarmarla. L'arma è risultata in seguito essere una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso. I militari hanno permesso così l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale sottoponendola a trattamento sanitario obbligatorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA