Marcuzzi, a Sanremo non ero drogata critiche mi hanno fatto male

"A Sanremo sono stata felicissima, sono stata me stessa. Io sono così, sempre scanzonata, forse un po' troppo... Ma c'è una cosa che mi dispiaciuta... Io accetto tutte le critiche, ma ci sono rimasta male per la shitstorm che mi è arrivata addosso per il modo di fare troppo scanzonato. Mi hanno riferito che sul web hanno scritto che sembravo drogata.

Ma non è vero, è una cosa che non mi appartiene... Non ho mai fumato in vita mia, non mi sono mai drogata. È l'unica cosa che mi dispiace, mia figlia ha 13 anni e legge quello che scrivono".

Lo racconta Alessia Marcuzzi, ospite di Mara Venier a Domenica in, parlando della sua esperienza da co-conduttrice della serata finale dell'ultimo festival.

Alla vigilia del suo debutto su Rai2 alla guida del nuovo show Obbligo o Verità, la conduttrice ha anche spiegato il motivo per cui, qualche anno fa, ha deciso di fermarsi: "Ho iniziato a fare questo lavoro a 17 anni, intorno ai 49-50 anni ho sentito il bisogno di fermarmi per capire quale fosse la strada giusta per me. Venivo da tanti anni di reality e non capivo più se sarei riuscita a farli. E le mie attività imprenditoriali riuscivano a sostenere me e la mia famiglia. Ho pensato che potevo prendermi una pausa e l'ho fatto".



