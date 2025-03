Maltempo, sommozzatori in azione a Genova per gli allagamenti

A seguito del forte nubifragio abbattutosi nella notte a Genova i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per l'ispezione e l'eventuale soccorso di persone rimaste bloccate in alcuni sottopassi allagati. In particolare a Brin dove si è accumulato oltre un metro d'acqua i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno verificato alcune autovetture che, trascinate dalla corrente giù per via Ariosto , risultavano con le luci accese, ma non sono risultate persone a bordo. Allagati anche alcuni box ed una tabaccheria. In via Zella i vigili del fuoco hanno rimosso alcuni cassonetti dell'immondizia che occupavano la carreggiata. La polizia locale ha provveduto a chiudere il transito.



