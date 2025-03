Maltempo, sindaco Genova spala fango in sottopasso allagato

Il vicesindaco facente funzioni di sindaco a Genova Pietro Piciocchi e l'assessore comunale alla Protezione civile Sergio Gambino hanno partecipato alle operazioni di ripristino della viabilità per riaprire il sottopasso di Brin allagato dal maltempo spalando fango da stamani insieme al personale della protezione civile e della municipalizzata incaricata delle manutenzioni Aster.

Il sottopasso è stato chiuso questa notte dalla polizia locale a seguito degli allagamenti verificatisi. La conclusione delle operazioni di pulizia e la riapertura della normale viabilità è prevista entro stasera.

Il Comune spiega che "nella notte a Genova sono caduti circa 50 millimetri di pioggia tra le 22 e le 23 e hanno determinato un pesante ruscellamento proveniente da terreni privati in zona via Mansueto a Certosa causando uno sversamento di un enorme quantità di detriti sulla strada che hanno trovato la loro fine corsa presso il sottopasso di Brin. Il livello dei torrenti è rimasto sotto i primi livelli di guardia".



