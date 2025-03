Maltempo, sgomberata un'abitazione nell'imperiese per frana

Una famiglia composta da due persone, madre e figlio, è stata evacuata nella notte da un'abitazione lungo la strada provinciale 51 a Imperia tra Taggia e Castellaro a causa di un frana. Lo smottamento ha coinvolto la parte sottostante dell'edificio con il terreno che si è riversato sulla strada comportandone la chiusura per alcune ore, l'arteria è stata poi riaperta a senso unico alternato.

Il sindaco di Taggia Mario Conio dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, ha emesso ordinanza di sgombero e gli sfollati sono stati ospitati in un albergo di Arma dove resteranno anche stanotte. Il terreno in cui è avvenuto lo smottamento è privato.

A causa della frana ha subito modifiche anche il percorso della granfondo 'Sanremo-Sanremo' di ciclismo. Sempre a causa del maltempo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Ventimiglia per uno smottamento in via Anacleto Hughes nella frazione Latte.



