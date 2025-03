Maltempo, opposizioni 'ennesima notte di allagamenti a Genova'

"L'ennesima ondata di maltempo a Genova ha messo a dura prova la Val Polcevera, ogni volta che piove costretta a fare i conti con l'allagamento delle strade, una criticità che continua a ripetersi in zone come Certosa e Rivarolo. I temporali improvvisi e intensi hanno causato il tracimamento dei torrenti, provocando danni ingenti e bloccando la viabilità". Lo denuncia il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Liguria Armando Sanna.

"Da tempo viene chiesto un intervento urgente e strutturale per la zona - sottolinea -. Non possiamo più permettere che la Valpolcevera venga sempre messa in difficoltà da queste emergenze. Non può essere che i cittadini di questa zona vengano trattati come cittadini di serie B".

"Gli allagamenti a Certosa dimostrano la mancata messa in sicurezza di una zona di Genova fortemente cantierizzata - commenta la segretaria regionale di Azione e consigliera comunale Cristina Lodi -. Servono immediate risposte, presidi assessorili costanti prima di procedere con altri avanzamenti di cantiere. Nessuno oggi è stato ferito o bloccato in auto. Ma questo non ci deve far dormire sonni tranquilli. Da ieri sera tutti in Comune si devono sentire in allerta rossa tutti i giorni".

"Un'altra notte di paura e allagamenti a Genova - interviene il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano -. Altra dimostrazione plastica di come il centrodestra abbia trascurato la prevenzione. Siamo stanchi di ripetere sempre le stesse raccomandazioni, inascoltati. Vedere ancora una volta le strade genovesi trasformate in fiumi è inaccettabile".



