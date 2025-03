Maltempo, chiusa per frana la strada provinciale di Giustenice

A seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria la strada provinciale 24 a Savona tra Pietra Ligure e Giustenice è stata chiusa a causa di una frana. Lo comunica la Provincia di Savona spiegando che l'interdizione è in vigore nel Comune di Giustenice dal chilometro 4,6 a 5. "La strada è stata temporaneamente chiusa a causa di uno smottamento franoso, che si auspica possa essere risolto rapidamente per poter ripristinare la viabilità", aggiunge la Provincia ribadendo che non risultano né persone né mezzi coinvolti.

Nella Città metropolitana di Genova le forti piogge della notte scorsa hanno nuovamente causato smottamenti e frane nell'entroterra. Un movimento franoso nel Comune di San Colombano Certenoli ha completamente interrotto oggi la strada comunale per Terenzana e Pian della Ghiaia a Baranzuolo. Le famiglie e l'azienda agricola delle due piccole località sono isolate. Sul posto sono intervenuti il personale e i mezzi della Città metropolitana e del Comune.



