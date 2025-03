Maltempo, Arpal 'a Genova un evento impossibile da prevedere'

Il temporale "estremamente localizzato" che la notte scorsa ha provocato allagamenti a Genova in Val Polcevera "secondo gli accertamenti della Protezione civile in corso, non ha fatto uscire il rio Torbella, ma qualche piccolissimo rio minore, verosimilmente la saturazione del suolo ha impedito di ricevere altra acqua e la maggior parte della pioggia non è defluita in alveo, riversandosi direttamente sulla sede stradale, trasformata tanto velocemente quanto brevemente in un canale. Al di là dei numeri, eventi estremamente localizzati sono impossibili da prevedere con il dettaglio che tutti vorremmo. Sono segnalati dalla bassa probabilità di temporali forti, non dall'allerta meteo". Così l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) motiva la mancata diramazione di un'allerta meteo per il temporale che ha provocato allagamenti la scorsa notte in alcune zone di Genova.

"La bassa probabilità di temporali forti è lo strumento disponibile per segnalare l'evento meteo che ieri sera ha interessato una limitata porzione della Val Polcevera - spiega l'Arpal in una nota -. 'Dalle prime ore della sera rapido peggioramento a partire da Ponente con piogge, rovesci e temporali. Cumulate significative su tutte le zone con accumuli puntualmente elevati. Piogge di intensità moderata localmente forte. Bassa probabilità di temporali forti su tutta la Liguria con possibili allagamenti localizzati': recitava il bollettino delle 10.53 di ieri mattina".

In serata la rete Omirl a Genova ha misurato al massimo 35 millimetri di pioggia in un'ora al Righi, la rete del Comune di Genova ha individuato meglio il centro di scroscio con circa 50 millimetri in un'ora fra Granarolo e Bolzaneto. "In questo caso cruciali sono stati la saturazione pre-esistente fra i 300 e i 450 millimetri cumulati nell'ultimo mese in zona, - sottolinea l'agenzia - a cui sono riconducibili anche le frane che si sono verificate e si verificheranno nei prossimi giorni e le criticità antropiche che aumentano il rischio in alcuni ambiti cittadini".



