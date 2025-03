Alisa, Liguria reimpiegherà i 590 bancali sanitari in magazzino

"In merito alle verifiche della Corte dei Conti rispetto ai bancali con i dispositivi medici per la Liguria, conservati in un magazzino privato a partire dal periodo più critico del covid in piena emergenza, va rimarcato che il magazzino è stato di fondamentale importanza durante il periodo più critico della pandemia e, anche negli anni successivi, è stato un punto di riferimento logistico strategico per distribuire mascherine e dispositivi a enti, istituzioni, associazioni e onlus". Così l'Azienda ligure sanitaria (Alisa) in una nota interviene sugli accertamenti della Corte dei Conti su 590 bancali di presidi sanitari inutilizzati e lasciati a magazzino in Liguria a partire dal 2020.

"Basti pensare che per due anni ogni settimana tre tir carichi di mascherine, guanti, visiere, tute, camici materiale per i test molecolari transitavano dal magazzino per rifornire la sanità ligure - ricorda l'agenzia l'impegno durante la pandemia covid -. I dispositivi, peraltro, costituivano parte di quanto previsto dal piano pandemico. Come si evince da quanto riportato dalla Corte dei Conti, il tema del materiale che si trova nei magazzini è da tempo all'attenzione di Alisa che si era fatta carico della non facile gestione dei dispositivi, a partire dalle mascherine. Va detto che, dopo il picco pandemico, le Asl non erano più interessate a quei prodotti e, infatti, nonostante i numerosi solleciti, gran parte del materiale non è più stato ritirato".

"Alla luce di tutto questo - spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi - sono comunque in corso le azioni per contenere i costi del magazzino, attraverso lo smaltimento dei dispositivi non più utilizzabili e richiamando le aziende sanitarie affinché provvedano al ritiro di quelli ancora disponibili. Valutazioni sono infine in corso per un utilizzo centralizzato del magazzino, nell'ottica di quanto previsto dal piano pandemico influenzale, che garantirebbe un ulteriore contenimento dei costi per il sistema".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA