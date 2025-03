A Imperia completata la pista ciclabile di 9 km tra mare e città

La pista ciclabile di Imperia, che si estende per circa nove chilometri tra la costa e il tessuto urbano attraverso l'intero territorio cittadino, dal confine con Diano Marina a San Lorenzo al Mare, sabato 12 aprile sarà ufficialmente aperta al pubblico nella sua interezza con la conclusione dei lavori sull'ultimo tratto di tre chilometri. Lo annuncia il sindaco di Imperia Claudio Scajola al termine di un sopralluogo, definendola "l'opera che più farà crescere la città insieme al porto turistico".

"Il momento tanto atteso è arrivato - commenta il sindaco -.

Siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati, quello di un'apertura alla vigilia delle festività pasquali e dei ponti primaverili. Rappresenterà quindi, sin da subito, un'opportunità significativa per il turismo". "Abbiamo curato ogni dettaglio, perché siamo convinti che questa infrastruttura, completamente aperta, cambierà in meglio il modo di vivere la città - aggiunge -. Insieme al porto turistico, sarà inoltre l'opera che più contribuirà alla crescita e alla valorizzazione del nostro territorio".

L'amministrazione comunale è al lavoro per organizzare la giornata di inaugurazione, che sarà articolata in due momenti: uno al mattino alle 10.30 con la cerimonia ufficiale di apertura che si svolgerà sulla pista ciclabile all'altezza della nuova area per autobus turistici, il secondo nel pomeriggio con un evento musicale nei pressi dell'ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio.



