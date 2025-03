"Spiriti foresta aiutano in amore", anziano truffato da medium

Voleva tornare con la compagna con cui era stato per 15 anni e per riconquistarla ha consegnato a un medium 100mila euro e una macchina. Il sensitivo lo ha convinto dicendogli che "gli spiriti della foresta pluviale" lo avrebbero aiutato in cambio, manco a dirlo, di cospicue donazioni. Quando gli amici hanno scoperto che era rimasto senza soldi lo hanno convinto a denunciare il truffatore. Vittima del raggiro un uomo di 71 anni che, tramite l'avvocato Aldo Nappi, ha presentato una querela ai carabinieri contro il medium-astrologo africano, tale Mohamed Diaby. L'anziano si è imbattuto nel sensitivo tramite un annuncio sui social a maggio 2024: lo ha contattato e spiegato cosa gli era successo. A quel punto il medium gli ha detto che era in contatto con gli "spiriti della foresta pluviale" e che grazie a loro la compagna sarebbe tornata da lui. Per ingraziarsi gli spiriti, però, avrebbe dovuto versare dei soldi periodicamente.

A farlo cadere nella "trappola" ci sarebbero state alcune informazioni che il sensitivo, a dire della vittima, sapeva della donna e che lui non gli aveva rivelato. Conquistata la fiducia sono iniziati i versamenti dei soldi. L'anziano incontra l'uomo, arrivato a Genova a bordo di una Jaguar, una volta sola.

Dopo un paio di mesi la coppia torna insieme ma le richieste del medium vanno avanti anche con la "minaccia" che gli spiriti avrebbero potuto causare "problemi". L'anziano, impaurito dalle conseguenze nefaste, ha continuato a versare soldi fino a poche settimane fa. Quando le risorse finanziarie della vittima si prosciugano, il medium gli dice di consegnargli la macchina "a garanzia" delle somme ancora dovute. Disperato l'anziano si è confidato con alcuni amici che gli hanno consigliato di denunciare il sensitivo.



